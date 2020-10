Montagna: Zannier, recupero area Rio Maggiore a Clauzetto è sfida

Trieste, 8 ott - "Il recupero del lavatoio e delle canalizzazioni di Clauzetto è un passaggio vincente; la sfida successiva, più difficile ma che va tentata, è l'attrazione di nuove attività che possano assicurare un reddito e che permettano una riqualificazione stabile di in un'area di pregio come quella del Rio Maggiore".



E' il messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla Montagna Stefano Zannier ha portato all'inaugurazione del ripristino di manufatti che da anni versavano nel degrado. L'intervento di recupero, guidato dalle maestranze della Regione insieme al Comune di Clauzetto, il signor Vieri Dei Rossi e volontari del luogo, è durato tre mesi e ha permesso di riportare all'antico splendore terreni e opere, come i muretti in pietra, i canali di recupero delle acque e soprattutto la fontana in pietra del 1907 che resistette all'alluvione del 1920.



"Ringrazio, insieme ai nostri uomini e al Comune - ha detto Zannier -, i volontari che si sono presi la briga di ripulire appezzamenti non loro, sovente di proprietari cui è impossibile risalire. Lavorare tutti insieme è stata ed è l'unica maniera per dare speranza a una parte del territorio montano regionale di intrigante bellezza ma con collegamenti stradali che la rendono, soprattutto in determinate stagioni dell'anno, impervia". Secondo Zannier, "l'attività agricola, la silvicoltura e il turismo compongono il mix di opportunità per rilanciare questa porzione di territorio. La giornata odierna, oltre a essere una data da ricordare, è quindi un'occasione per richiamare l'attenzione su un angolo incantevole e per molti aspetti ancora inespresso del Friuli Venezia Giulia". ARC/PPH/al



© RIPRODUZIONE RISERVATA