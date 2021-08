Montagna: Roberti, con risorse concertazione rilancio del territorio

Verzegnis, 6 ago - "L'inaugurazione odierna ci deve convincere ancora di più del valore e delle potenzialità del Friuli Venezia Giulia che non ha nulla da invidiare ad altre aree montane del Paese; dobbiamo continuare a dare maggiori servizi e coinvolgere l'imprenditoria privata: l'intervento di oggi, che va in questa direzione, è la dimostrazione concreta di come i risultati si raggiungono quando gli obiettivi sono chiari e la collaborazione fra istituzioni, il privato e la comunità intera è reale. Non ci sono fallimenti quando tutti lavorano nella stessa direzione". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in occasione dell'inaugurazione dell'albergo ristorante Sella Chianzutan di proprietà comunale, ristrutturato grazie alle risorse per la concertazione. "Da subito, assieme all'Amministrazione comunale - ha chiarito Roberti - sono emerse chiare le priorità ovvero quelle di valorizzazione del comprensorio nella consapevolezza che da esso potevano derivare vantaggi per la comunità. Subito dopo sono arrivati i progetti e le risorse per realizzarli attraverso le concertazioni ovvero quel sistema con cui la Giunta regionale si rapporta ai sindaci per chiedere, proprio a chi conosce il territorio che amministra, quali sono le potenzialità su cui investire. Nel 2020 è partito il primo finanziamento regionale di oltre 200mila euro per ristrutturare l'immobile e la settimana scorsa ne sono stati stanziati ulteriori 600 mila per iniziare a potenziare l'offerta di servizi turistici". Nel dettaglio, il primo lotto che ha permesso interventi di manutenzione, adeguamento della struttura per i disabili, ammodernamento della cucina e delle centrale termica, dei servizi igienici e del banco per la somministrazione di cibo e bevande oltre all'efficientamento energetico ha richiesto 280 mila euro di fondi ministeriali, comunali e in parte regionali. Il secondo lotto, il cui progetto è previsto per settembre con inizio lavori in primavera, sarà invece dedicato alla parte alberghiera e richiederà investimenti pari a 230mila euro frutto della concertazione, oltre ai 100mila euro sempre regionali (Servizio sviluppo per la montagna). Fra I e II lotto l'investimento è di circa 600 mila euro. Ulteriori 600 mila euro saranno invece utilizzati per il potenziamento dell'attrattività turistica con attrezzature esterne e servizi alle famiglie. Roberti ha infine concluso il suo intervento - presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il sindaco Andrea Paschini e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini - ribadendo l'impegno dell'Amministrazione regionale a sostenere progetti come questi "convinta che il rilancio del turismo montano e lo sviluppo economico passi anche da strutture come quella di Sella Chianzutan. Quando la montagna cresce le ricadute positive sono un beneficio per l'intero territorio". ARC/LP/ep

