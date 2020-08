Montagna: Regione investe su rilancio virtuoso terre alte

Sappada (Ud), 29 ago - La Regione considera la montagna un patrimonio per l'intero Friuli Venezia Giulia e continuerà ad investire in strumenti, anche fiscali, che possano favorirne il rilancio dell'economia e dell'occupazione.



È quanto ha evidenziato l'assessore regionale alle Finanze in occasione della seconda giornata di appuntamenti del festival della montagna in corso a Sappada "Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle", organizzato con il sostegno di Promoturismo Fvg, e che ha visto come ospite oggi, in dialogo con l'assessore, il noto scrittore e artista Mauro Corona.



L'assessore ha ricordato che l'impegno per la defiscalizzazione nei territori montani ha portato all'azzeramento dell'Irap e a un regime di sgravi ulteriori per le imprese giovanili che operano in montagna. Tutte leve che la Regione ha voluto per investire sul rilancio delle terre alte con un meccanismo virtuoso per offrire stabilità alla vita e al lavoro in questo delicato, impegnativo ma prezioso territorio. ARC/EP



© RIPRODUZIONE RISERVATA