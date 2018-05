Montagna: 21/5 a Maniago presentazione quaderno su vivibilitÃ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maniago 17 mag - "Politiche abitative e montagna, problemi, ipotesi e soluzioni per una migliore vivibilità residenziale" è il titolo del settimo quaderno pubblicato dall'Osservatorio Politiche Abitative che verrà presentato a Maniago il 21 maggio, alle ore 17, nella sala convegni della sede dell'Unione Territoriale Intercomunale (Uti) delle Valli e delle Dolomiti Friulane in Via Venezia, 18/a.Il quaderno contiene l'esito dei lavori del workshop tenutosi a Montereale Valcellina in occasione del quale amministratori, professionisti, associazioni e cittadini si sono confrontati, a partire dalle problematiche della montagna pordenonese, per discutere i temi della vivibilità, degli incentivi e dei modelli strategici per l'intera montagna del Friuli Venezia Giulia.Il volume è il primo edito dalla Regione e prosegue il percorso cominciato dalla Provincia di Pordenone con la pubblicazione della collana I quaderni dell'Osservatorio.L'evento è aperto al pubblico previa iscrizione sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it ARC/SSA/fc