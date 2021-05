Mobilità: Pizzimenti, scatta venerdì il Bonus Trasporto in Sicurezza

Trieste, 26 mag - Parte il Bonus Trasporto in Sicurezza (BTiS), previsto dalla Legge Regionale n. 26/2020 (Legge di stabilità 2021). Ne ha dato notizia l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.



"A seguito del completamento delle attività preliminari - ha reso noto l'assessore - si apre da venerdì 28 maggio la fase operativa di questa misura di sostegno regionale a favore della mobilità in sicurezza di donne in gravidanza, persone ultra settantenni e persone con disabilità, residenti in regione".



Si tratta di un bonus da 100 euro da utilizzare per il pagamento di servizio taxi e di noleggio con conducente (NCC). Il contributo sarà erogato ai beneficiari mediante una carta di pagamento prepagata, usufruibile nel limite di 10,00 euro a corsa, che verrà trasmessa all'indirizzo indicato nella domanda.



"Si tratta di una novità per la Regione - così Pizzimenti - anche per le modalità di erogazione del beneficio tramite carta prepagata, che mi auguro possa essere apprezzata dai cittadini, finalizzata a semplificarne l'iter di accesso e la gestione".



Le domande potranno essere presentate dal sito della Regione dalle ore 8:00 del prossimo 28 maggio e fino alle ore 18:00 del successivo 21 giugno.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Regione. ARC/Com/pph





