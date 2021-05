Mobilità: Pizzimenti, nuove tariffe trasporti marittimi

Udine, 21 mag - La Giunta regionale ha approvato le nuove tariffe per i servizi marittimi stagionali di trasporto pubblico locale, le tariffe integrate relative ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano-Lignano e le tariffe relative al nuovo collegamento sperimentale di trasporto pubblico marittimo stagionale fra Grado e Lignano per il 2021.



Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nell'esprimere soddisfazione per la ripartenza delle attività prevista a breve dopo i vincoli imposti dalle prescrizioni anti pandemia, che è prevedibile si rifletta anche su una auspicata ripresa dei traffici e della mobilità anche delle persone orientate, per motivi turistici e per esplorare il territorio, o per lavoro, a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici via mare e attraverso le lagune, assieme alle possibilità di raccordo disponibili tramite i mezzi su gomma.



"Sui quali - ricorda Pizzimenti - grazie alla convenzione stipulata tra la Regione e i concessionari delle linee, è possibile, come sui mezzi via mare, trasportare anche le biciclette così da consentire agli appassionati, numerosi gli stranieri, di vivere il nostro splendido territorio e fruire dei percorsi e delle piste ciclabili lungo una rete che come è stato indicato di recente nella bozza di Piano regionale, intendiamo mettere a disposizione di tutti".



"Sono così state determinate - precisa Pizzimenti - le nuove tariffe dei servizi marittimi stagionali secondo le modalità derivanti dall'offerta, applicando puntuali correttivi al fine di evitare possibili anomalie tra i valori delle tariffe applicate e le tratte corrispondenti".



Tra le novità inserite dal provvedimento della Regione, come spiega l'assessore il fatto che il titolo di andata e ritorno è ora acquistabile per tutte le linee marittime stagionali, mentre prima lo era soltanto per la Grado-Trieste, e la tariffa per il nuovo collegamento marittimo sperimentale Grado-Lignano, con avvio previso nel mese di giugno e con orari coincidenti con la linea marittima stagionale Grado-Trieste.



Tale collegamento viene realizzato e finanziato nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera 'Mimosa' (Maritime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services).



"Il nuovo sistema tariffario consente altresì - conclude Pizzimenti - di equilibrare i diversi contesti nel trasporto tra le miglia percorse e i il costo dei titoli di viaggio".



Tra le altre novità, per la linea marittima Marano-Lignano è stato eliminato il titolo di corsa singola per i bambini fino a 12 anni al fine di rendere omogenei i titoli tra i vari servizi di Tpl, che prevedono la gratuità fino a 10 anni.



È stata infine confermata l'integrazione relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano-Lignano e le modalità di determinazione già applicate. ARC/CM





