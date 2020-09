Mobilità: Pizzimenti, bene webinar Life Prepair in vista di Piano bici

Trieste, 24 set - "Nella fase attuale di predisposizione del Piano regionale della mobilità ciclistica è essenziale selezionare i migliori esempi degli altri territori e confrontarsi con i nostri portatori di competenza e di interesse - in questo caso professionisti come architetti, conservatori, paesaggisti e ingegneri - per pianificare in Friuli Venezia Giulia una mobilità più sana, sostenibile, fluida e funzionale".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti commentando l'esito del webinar con gli ordini professionali di Trieste e Gorizia che è stato dedicato ieri al progetto europeo Life Prepair.



Si tratta di un programma che ha come obiettivo il miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso la promozione della mobilità ciclistica per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dall'uso eccessivo dei veicoli e degli effetti negativi della congestione del traffico.



Nel corso del worskshop sono state presentate le linee guida sulla trasformazione del territorio già adottate e presentate nel corso della promozione di incontri formativi svoltisi in altre Regioni italiane dell'area del Bacino padano quali buone pratiche per l'uso delle piste ciclabili. Nel webinar gli estensori del Biciplan dell'Uti Giuliana hanno presentato contenuti e le scelte del piano approvato lo scorso mese di marzo e l'ingegner Fiorella Honsell ha illustrato casi concreti di progettazione di ciclabili in Regione, con particolare riguardo alle ciclabili internazionali quali la Fvg2.



"La Regione Friuli Venezia Giulia - così Pizzimenti - sposa la valorizzazione della ciclabilità come opzione vantaggiosa per la salute delle persone e dell'ambiente e come volano formidabile per il turismo. Promuovere contemporaneamente eventi di ascolto e di formazione ci permette oggi di elaborare il modello più avanzato possibile di mobilità che sia capace di contemperare con lungimiranza tutte le esigenze della popolazione regionale". ARC/PPH/al



© RIPRODUZIONE RISERVATA