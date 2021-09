Mittelfest: Regione, grazie a Tosca per valorizzazione lingua friulana

Cividale, 1 set - La regione Friuli Venezia Giulia si contraddistingue per la pluralità linguistica, sulla quale si fonda la sua specialità: la Regione è grata a Tosca, che ha compreso quanto importante sia valorizzare le peculiarità linguistiche dei territori, che hanno forgiato e continuano a forgiare l'identità dei popoli per consegnarli al futuro più ricchi e consapevoli.



E' quanto ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze, portando il saluto della Giunta, in apertura dello spettacolo "Timp e Tiare. Cent agns des miors cjancons furlanis", co-produzione Mittelfest 2021, ARLef- Agjenzie regional per lenghe furlane e Accademia musicale Naonis, in cui la cantante Tosca ha scelto di esibirsi per la prima volta in lingua friulana.



Nell'occasione l'assessore ha sottolineato come guardare al futuro significhi anche preservare la cultura e l'identità linguistica del Friuli, perché solo conoscendo, vivendo e capendo le radici un popolo sarà capace di affrontare le sfide dei prossimi anni e ha rimarcato l'importanza di continuare a parlare la marilenghe ai giovani, affinché tramandino i valori e le tradizioni dei nonni ai propri figli: eventi che coinvolgono grandi nomi della musica italiana, come Tosca, devono essere - questo il concetto espresso dall'esponente della Giunta regionale - un ulteriore veicolo per questa trasmissione.



Il concerto, per voci soliste, ensemble vocale, pianoforte, fisarmonica e quintetto d'archi, con la direzione musicale di Valter Sivilotti e quella artistica di Franca Drioli, è un viaggio attraverso la storia recente della canzone friulana, con una raffinata rivisitazione dei brani friulani più significativi dal '900 a oggi.



Sentire reinterpretare musiche, sonorità e parole degli ultimi cento anni della cultura regala un'emozione particolare ed è un segno tangibile - è la riflessione con cui l'assessore ha concluso il suo intervento a margine del concerto al teatro Ristori - di quanto la lingua debba essere utilizzata nel quotidiano, senza paura o vergogna. ARC/EP/gg





© RIPRODUZIONE RISERVATA