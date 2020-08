Minoranze: Festival Suns rafforza identità, lingua e specialità Fvg

Udine, 30 ago - La Regione sostiene il festival Suns nella convinzione che sia strumento formidabile per promuovere attraverso la musica e la creatività la lingua friulana, fondamento dell'identità.



Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Lingue minoritarie a margine del concerto finale di Suns Europe al Palamostre di Udine, organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell'Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF).



La Regione ha ricordato che sono molteplici le attività promosse dall'Amministrazione per consolidare e rafforzare la specificità che rende unico il Friuli Venezia Giulia. Le ultime due sono state il provvedimento che assegna il logo all'ente di decentramento regionale di Udine, lo stemma della ex provincia, e l'intesa con il Veneto per la promozione della lingua friulana nei comuni friulanofoni veneti e lo sviluppo dei dialetti veneti in quelli venetofoni del Fvg.



A salire sul palco stastera il Martina Iori Quartet (Ladinia); le gallesi Adwaith, tre ragazze di Carmarthen che suonano con grande energia e personalità. A rappresentare il Friuli ci sarà invece il nuovissimo progetto che unisce Laura Giavon e Marco D'Orlando (Drumlando), due fra i più talentuosi esponenti della nuova generazione jazz e improvvisativa della regione. A Suns Europe 2020 arrivano anche Bujumannu & Jumbo from Train To Roots (Sardegna). Fra le più affermate bands reggae a livello italiano sono da sempre dei fieri ambasciatori della lingua e della cultura sarda. ARC/EP



