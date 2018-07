Minoranze: conferenza internazionale Osce sui rapporti tra Stati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 10 lug - Si svolgerà lunedì 16 luglio, in sala Ajace a Udine, una conferenza internazionale sul tema dei rapporti tra Stati in materia di minoranze, organizzata in occasione del decimo anniversario dell'adozione delle "Raccomandazioni di Bolzano/Bozen" che l'Organizzazione sulla sicurezza e cooperazione in Europa (Osce) aveva presentato nel 2008 come linee guida sul trattamento delle minoranze nazionali nei rapporti internazionali.A dieci anni da quel documento, la conferenza metterà a fuoco le esperienze maturate e le migliori pratiche nei 57 Stati partecipanti all'Osce. Avviato dall'Alto commissario sulle minoranze nazionali dell'Osce, Lamberto Zannier, l'evento si svolgerà con il sostegno del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, che riveste il ruolo di presidenza di turno dell'Osce, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune e dell'Università di Udine, e dell'Associazione Mitteleuropa.Ad aprire i lavori della conferenza, alla quale interverranno numerosi ambasciatori e rappresentanti di Stati partecipanti all'Osce, membri di organizzazioni internazionali, esponenti del mondo accademico e della ricerca, saranno l'Alto commissario Zannier e il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; dopo i saluti ufficiali è previsto un discorso introduttivo dell'ospite d'onore della conferenza, l'ex presidente sloveno Danilo Türk.La conferenza sarà preceduta da una tavola rotonda tra esperti che si svolgerà domenica pomeriggio nei locali dell'Università e da un ricevimento in serata al Castello di Villalta, ove si esibirà la flautista udinese Luisa Sello, ben nota negli ambienti Osce per la sua iniziativa di promozione della pace attraverso un programma di concerti internazionali.Sebbene formalmente limitata a rappresentanti degli Stati partecipanti all'Osce, vi sarà la possibilità per un numero limitato di esperti e esponenti del mondo accademico e associativo della regione di partecipare all'evento, previa registrazione sul sito https://www.osce.org/hcnm/383205. ARC/EP