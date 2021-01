Migranti:Roberti, bene presa posizione Dipartimento pubblica sicurezza

Trieste, 22 gen - "Accogliamo con estremo favore la presa di posizione del Dipartimento della Pubblica sicurezza a tutela dell'onorabilità degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che operano sul territorio regionale; d'altro canto rileviamo che la non audizione delle parti ha generato un inevitabile danno al rispetto di chi serve ogni giorno le istituzioni".



Lo rileva l'assessore regionale alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in merito alla nota con cui il Dipartimento del ministero dell'Interno si dichiara pronto a dimostrare, nelle sedi opportune, la non fondatezza della ricostruzione dei fatti, oggetto di testimonianza di un cittadino pachistano, su cui è stata basata la sentenza del Tribunale di Roma sulle riammissioni dei migranti in Slovenia.



"Mi auguro - prosegue Roberti - che analoga presa di posizione venga adottata anche dal Governo impugnando questa sentenza e consentendo alle Forze dell'ordine di difendere i nostri confini, contrastare i flussi irregolari e combattere la piaga dei trafficanti di esseri umani sulla nostra fascia confinaria". ARC/Com/ep



