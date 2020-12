Migranti: Fedriga, Ue aiuti i Paesi membri nel controllo dei confini

Trieste, 10 dic - "L'Unione europea deve aiutare i singoliStati membri nel controllo dei confini come previsto dall'accordodi Schengen".

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga intervenendo in videoconferenza alla141esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioniintitolata "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo".

"Schengen non prevede solo la libera circolazione all'internodell'Unione - ha rimarcato Fedriga - ma anche che gli Statimembri debbano presidiare i confini".

"In nessuno stato democratico occidentale è permesso l'ingressoirregolare. Questo però è ciò che, purtroppo, è avvenuto inEuropa negli ultimi anni, dove si continua a non distinguere frachi abbia diritto alla protezione e chi invece questo diritto nonce l'abbia".

"Il caso italiano è eclatante - ha aggiunto il governatore -.L'attuale Governo ha reintrodotto una protezione speciale che, difatto, dà un'ampia discrezionalità, superando sia lo status dirifugiato che la protezione sussidiaria".

"Inoltre chi entra in Europa e fa domanda di protezione, prima diricevere risposta, può circolare liberamente sul territorio,impedendo che si concludano i rimpatri. Anche se le procedurevengono ultimate, la persona che non ha diritto a restare,infatti, non è più rintracciata".

"Senza tralasciare poi - ha aggiunto - che molti Paesi,nonostante ci siano accordi precisi sui rimpatri, non accettano iloro cittadini. Su questo la Ue potrebbe avere un ruoloimportante, per esempio, comminando sanzioni a quegli Stati chenon rispettano questi patti".

"Ci siamo dimenticati un diritto importante per queste persone:quello a non migrare - ha rimarcato Fedriga -. Ciò significa darea tutti la possibilità di rimanere nella propria terra di originedove poter trovare soddisfazione, sviluppo e futuro".

"L'Unione europea negli ultimi anni ha favorito invecel'immigrazione irregolare, finanziando anche quelle Ong che,agendo contro la legislazione internazionale, continuano aimportare irregolari che rimangono tali nei nostri territori".

"La Ue si sta scordando di chi non ha la forza né economica néfisica per migrare. Importando invece manodopera a basso costo efacendo un dumping salariale inaccettabile ci stiamo dimenticando- ha affermato Fedriga in conclusione - degli ultimi fra gliultimi, dei deboli fra i deboli, dei poveri fra i poveri".ARC/RT/al

