Migranti: Fedriga, presidio continuativo sui confini Fvg

Trieste, 4 set - "Il presidio delle Forze dell'Ordine sul territorio del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione ai confini e alle attività di retrovalico, sarà operativo in maniera continuativa".Lo annunciano da Roma il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, al termine dell'incontro con il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni."L'attenzione del Governo nazionale - evidenziano Fedriga e Roberti - alle problematiche legate a immigrazione e sicurezza, in particolare nei confronti di una regione come la nostra che è porta d'ingresso rispetto alla rotta balcanica, è totale e condivisa nel pieno rispetto di esigenze reali che abbiamo affrontato insieme con immediatezza e visione prospettica"."Con Molteni - hanno concluso governatore e assessore - ci confrontiamo in perfetta sintonia e continueremo a farlo nell'interesse di tutto il Friuli Venezia Giulia".ARC/FC