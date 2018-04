Meteo: anche territorio Sappada monitorato da Arpa-Osmer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 24 apr - L'Osservatorio meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa-Osmer) rende noto d'aver ultimato l'aggiornamento del proprio sito tematico al fine di inserire anche il territorio di Sappada tra le località monitorate del Friuli Venezia Giulia.Sul sito tematico meteo.fvg.it è stata pertanto aggiornata la cartografia di riferimento e sono stati inseriti i dati meteo rilevati nella località dolomitica, dallo stato di copertura del cielo alle precipitazioni, dalle temperature ai venti, sia con passo orario che giornaliero.I previsori di Arpa-Osmer già da tempo tengono conto del territorio sappadino durante l'elaborazione dei bollettini meteorologici giornalieri e in caso di necessità sono in grado d'effettuare previsioni mirate per il comune di Sappada di recente trasferito dal Veneto al Friuli Venezia Giulia.Il percorso di aggiornamento dei sistemi informativi meteorologici è stato condivo con l'Amministrazione comunale di Sappada.ARC/COM/Red