Memorial Day: Regione presente a omaggio a agenti caduti in servizio

Trieste, 13 mag - L'Amministrazione regionale stamane ha reso omaggio - nel corso della cerimonia ufficiale del Memorial Day, tenutasi presso la Questura di Trieste alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose - agli agenti di Polizia caduti in servizio per mano delle mafie e dei terroristi.Un gesto di sentita riconoscenza - secondo l'Esecutivo, rappresentato dal governatore e dall'assessore alla Sicurezza - nei confronti di chi, con coraggio e senso del dovere, ha sacrificato la propria vita nella lotta per la legalità.Persone come il muggesano Walter Cosina, ma anche Vito Schifani, Luigi Vitulli e Vincenzo Raiola: nomi indissolubilmente legati alla città di Trieste, ai quali la Regione guarda con ammirazione. Ricordare questi eroi, è stato ribadito, è dunque un dovere che le istituzioni hanno affinché anche le nuove generazioni, che queste pagine di storia non le hanno vissute in prima persona, possano conoscere e onorare chi è morto per lasciare a noi tutti un Paese più giusto e più libero. ARC/DFD/ppd