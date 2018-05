MedioCredito: Zilli, aggiornamento tecnico dell'assemblea soci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 28 mag - "La Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con i vertici di Banca MedioCredito, chiederà l'aggiornamento dell'assemblea dei soci dell'istituto di credito a lunedì 11 giugno, per dare modo all'esecutivo recentemente insediatosi di esaminare e approvare la documentazione relativa ai temi all'ordine del giorno". Lo ha dichiarato l'assessore al Bilancio e Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, anticipando la linea d'azione della Regione in vista dell'assemblea in programma alle 15 di oggi, a Udine.Zilli ha confermato che la "Banca MedioCredito è uno strumento rilevante al servizio dei cittadini e delle imprese che ha favorito lo sviluppo economico del territorio ed è quindi preciso dovere della Giunta avere una prospettiva dettagliata dell'operazione oggi all'esame delle Autorità di Vigilanza Italiana ed Europea".L'assessore ha ricordato che l'accordo prevede una nuova "architettura finale" della compagine sociale (nella quale la Regione manterrà una quota del 47 per cento, oltre alla titolarità sulla nomina della presidenza dei MedioCredito Fvg) e l'ingresso della Fondazione CrTrieste nel capitale della capogruppo Iccrea Banca, in linea con gli obiettivi della riforma del sistema del credito cooperativo italiano. ARC/MA/ppd