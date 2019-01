Maltempo: Scoccimarro, da Trieste un bel messaggio di speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 7 gen - Si leggeva "Buon anno Trieste", ma l'evento - voluto da Confcommercio e tenutosi ieri sera nella prestigiosa cornice del Politeama Rossetti - ha avuto l'indiscusso merito di scrivere una pagina di profonda e sincera solidarietà: a beneficiare dell'incasso del concerto-tributo di Ron a Lucio Dalla saranno infatti i Comuni di Claut, Erto, Casso, Cimolais e Barcis, cuore di quella Valcellina messa in ginocchio dall'alluvione di fine ottobre.Presente, in rappresentanza della Regione, l'assessore Fabio Scoccimarro, che ha premiato con la Rosa di Cristallo le "Orchette" della Pallanuoto Trieste: un riconoscimento tradizionalmente assegnato a giovani che abbiano conseguito obiettivi prestigiosi in campo sportivo, e pertanto particolarmente calzante per una squadra che, nel 2018, si è classificata vicecampione d'Italia under-17."Salutare l'anno nuovo con un concreto atto di vicinanza nei confronti delle comunità colpite dal maltempo - ha sottolineato Scoccimarro - è il modo migliore per dare corpo a quel messaggio di speranza che accompagna tutte le festività natalizie e che vive il proprio apice proprio il giorno dell'Epifania.""Una speranza - ha concluso l'assessore - cui il quotidiano impegno dell'amministrazione regionale vuole offrire sempre più nitidi orizzonti". ARC/DFD