Maltempo: Riccardi, si intensifica rischio idraulico nel Pordenonese

Aumenta l'allerta anche nell'area orientale del Friuli Palmanova, 5 dic - Resta rosso lo stato di allerta meteo inFriuli Venezia Giulia, si estende la fascia interessata dalmaltempo andando a colpire anche la zona centro orientale dellaregione e si intensifica il rischio idraulico nell'area delpordenonese. A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delegaalla Protezione civile Riccardo Riccardi dalla sala operativa diPalmanova, dove è stato compiuto il punto della situazione e sistanno programmando le attività per le prossime ore. "Al momento - spiega il vicegovernatore - non ci sono statesituazione di rilievo ma ci aspettiamo dalla serata di oggi unaintensificazione dei fenomeni con un incremento delleprecipitazioni dovute ad un aumento del vento di scirocco. Lepiogge cadute nella notte a cui si sommeranno quelle delleprossime ore ci portano a incrementare il livello di criticitàidraulica nell'area pordenonese, che da arancione passerà arossa. Nel Friuli occidentale resta rosso anche il livello dellacriticità idrogeologica. Un cambio di scenario, con unpeggioramento, è previsto anche per l'area C che riguarda laparte centro orientale della regione dove - anche in questo caso- ad inasprirsi sarà la criticità idraulica, che passerà dagialla ad arancione".

Dopo l'intensificazione delle piogge nella serata di oggi,secondo le previsioni dell'Osmer ci sarà una breve riduzione deifenomeni nella mattinata di domani per poi intensificarsi fino atarda sera quando i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. "Da inizio evento - conclude Riccardi - hanno operato poco menodi 200 volontari di 43 comuni per interventi e monitoraggioterritorio mentre le chiamate al Nue 112 per interventi tecniciurgenti sono state una cinquantina".ARC/AL/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA