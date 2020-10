Maltempo: Riccardi-Scoccimarro, Hydrogea dia soluzioni carenza idrica

Palmanova, 12 ott - "Nell'attesa della definizione di interventi di miglioramento dei sistemi d'approvvigionamento idrico in Val D'Arzino è fondamentale che la società Hydrogea proponga in tempi rapidi soluzioni sostenibili e condivise con i sindaci per fornire acqua potabile ai Comuni del Friuli occidentale nei quali oggi si riscontrano gravi problemi d'approvvigionamento idrico in seguito ai danni causati dal maltempo di fine agosto. La Regione ha già dimostrato la massima disponibilità a dare il proprio supporto, per quanto di competenza, ma Hydrogea deve individuare assieme ai sindaci una soluzione in tempi ragionevoli per dare risposte ai cittadini, che non possono più essere costretti ad approvvigionarsi attraverso le autobotti".



È questa la posizione espressa dal vicegovernatore della Regione con delega a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, e dall'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, durante il vertice di questo pomeriggio con i rappresentanti della società Hydrogea, dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e i sindaci dei Comuni serviti dall'Acquedotto Destra Tagliamento nel corso del quale sono stati illustrati gli interventi necessari per risolvere le criticità emerse sulla rete idrica dopo il maltempo del 29 e 30 agosto, che ha causato danni rilevanti alla presa dell'acquedotto sul torrente Comugna in Val d'Arzino.



Nel corso della riunione è stato, inoltre, evidenziato che la Regione sta valutando assieme all'Ausir e alle società di gestione del servizio idrico la possibilità di interconnessione degli impianti per garantire l'erogazione dell'acqua potabile anche in caso di danni a una parte della rete idrica. ARC/MA/pph



