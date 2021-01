Maltempo: Riccardi-Roberti, vertice a Sappada per ricognizione danni

Regione pronta a stanziare ulteriori risorse Udine, 3 gen - "Una volta acquisite tutte le informazioninecessarie da parte dei Comuni, la Protezione civile interverràcon un nuovo stanziamento per sostenere le amministrazioni localinel fronteggiare i danni causati dall'eccezionalità dellenevicate di queste ore". Lo hanno stabilito in un vertice questa mattina a Sappada ilvicegovernatore con delega alla Protezione civile del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale alleAutonomie locali Pierpaolo Roberti. "La Regione - hanno detto Riccardi e Roberti - è pronta astanziare nuove risorse da destinare ai Comuni per far frontealle ulteriori necessità emerse nel corso della ricognizione".Il punto sulla situazione verrà quindi fatto anche nei prossimigiorni con il governatore Massimiliano Fedriga per predisporre ilnuovo decreto che si aggiungerà a quello già firmato oggi.ARC/LP/ep

