Maltempo: Riccardi, oggi il decreto per popolazione colpita il 16 e 17

Trieste, 18 ago - "Con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale firmerò oggi stesso il decreto che impegna le somme necessarie per assistere la popolazione colpita dal maltempo del 16 e 17 agosto scorsi".



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi che ha assicurato "il pieno sostegno ai cittadini e alle imprese che hanno subito i danni degli eventi estremi avvenuti nei giorni scorsi".



"L'importo complessivo che verrà messo a disposizione - ha reso noto Riccardi - ammonta a 100.000 euro. Appena verificatosi il fortunale che ha colpito vari punti del territorio, costringendo in particolare a evacuare 27 persone da un edificio di Azzano Decimo, è scattato l'intervento della Protezione civile regionale ed è stata avviata la ricognizione sui danni".



In dettaglio, 94mila euro andranno a beneficio della popolazione sfollata per la sistemazione provvisoria in strutture alternative agli alloggi danneggiati e non abitabili, importo questo da riconoscere alle Amministrazioni locali coinvolte a ristoro delle spese sostenute; 3mila euro saranno destinati al rimborso dei datori di lavoro per l'operatività dei volontari dipendenti e altri 3mila euro serviranno al ripristino dei beni e dei materiali deperibili impiegati nella gestione delle prima emergenza da parte della Protezione civile regionale. ARC/PPH/gg





