Maltempo: Regione verifica danni Grado/Lignano, spiagge subito agibili

Trieste, 31 ago - Un plauso alle straordinarie capacità dimostrate dai volontari della Protezione civile, dagli operatori delle strutture ricettive e impianti turistici e dalle amministrazioni comunali che, lavorando senza sosta, nell'arco di ventiquattro ore sono riusciti a restituire ai villeggianti spiagge e arenili pienamente fruibili sia a Lignano che a Grado. Uno sforzo che evidenzia l'efficacia e l'esperienza di una comunità resiliente, quella del Friuli Venezia Giulia, sempre pronta a reagire di fronte alle avversità atmosferiche con rapidità e competenza.



È quanto riferito dall'assessore regionale al Turismo a margine del sopralluogo compiuto oggi a Grado e Lignano per verificare, assieme ai sindaci e ai referenti di Lisagest e Git, l'entità dei danni causati dal maltempo e dalle forti mareggiate che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia nello scorso fine settimana.



La ricognizione ha evidenziato alcune criticità, ma danni di minore entità rispetto a quelle che erano le preoccupazioni iniziali, anche se è stato constatato come una parte importante degli arenili sia stata erosa dal mare in burrasca spinto dal vento di scirocco.



Operatori e volontari hanno lavorato giorno e notte per non compromettere una stagione già di per sé complessa, iniziata in sordina per l'emergenza legata al Covid-19, ripristinando condizioni di piena agibilità per i tanti turisti che stanno soggiornando nelle due località.



Nelle prossime ore sarà compiuta dalle Amministrazioni comunali un'analisi approfondita dei danneggiamenti e i deterioramenti legati al maltempo e il report sarà trasmesso, come da prassi, alla Protezione civile regionale. ARC/CCA/ep



