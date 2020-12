Maltempo: Fedriga-Riccardi, con interventi Prot. civile Fvg resiliente

Incontro con sindaci Comuni colpiti da nubifragio scorse ore Palmanova, 7 dic - "Anche se ci sono state delle criticitàcausate dalla forte ondata di maltempo di ieri, in Friuli VeneziaGiulia complessivamente il sistema ha tenuto. Di questo risultatodobbiamo ringraziare tutti coloro che nei momenti più criticiscendono in campo per aiutare e supportare i cittadini dellanostra regione e in particolare la Protezione civile, la qualegià dalla tempesta Vaia ha realizzato opere importanti che oggiconsentono alla nostra regione di essere maggiormente resiliente".Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia,Massimiliano Fedriga, durante il sopralluogo di questa mattinanelle zone colpite dal maltempo, compiuto assieme alvicegovernatore con delega alla Protezione civile, RiccardoRiccardi. Nel corso dell'ispezione, compiuta lungo il corso delTagliamento, del Meduna e del Cellina, i vertici della Regionehanno incontrato i sindaci di Pordenone Alessando Ciriani, diPasiano di Pordenone Edi Piccinin, di Latisana Daniele Galizio edi Prata di Pordenone Dorino Favot.Fedriga ha spiegato che "negli ultimi due anni, attraverso ilcoordinamento della Protezione civile, in Friuli Venezia Giuliasono stati rapidamente realizzati interventi a tutela dellapopolazione e del territorio attraverso un modello efficiente efunzionale. Ora il nostro obiettivo è mettere in sicurezzal'intero territorio, quindi la Regione intende proseguire condecisione sulla base del modello operativo adottato, che haconsentito di dare risposte concrete alle reali necessità deicittadini".Facendo il punto della situazione il vicegovernatore Riccardi haspiegato che "l'area maggiormente colpita è quella delPordenonese occidentale, ovvero quella nella quale leprecipitazioni sono state maggiori, per la quale sono giàprevisti alcuni interventi. A Barcis registrati 760 millimetri dipioggia, con un conseguente innalzamento dei livelli delNoncello, del Meduna e del Livenza. Inoltre, il maltempo ha messoin evidenza la fragilità di alcune zone della montagna friulana,con l'interruzione dei collegamenti con delle frazioni del Comunedi Forni Avoltri e l'interruzione della Strada statale 251 dellaVal Cellina. Fortunatamente i disagi sono stati più contenutinell'area costiera dove si sono verificate alcune mareggiate".ARC/MA/gg

© RIPRODUZIONE RISERVATA