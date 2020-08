Maltempo: allerta arancione, firmato decreto per interventi

Palmanova, 3 ago - In base alle previsioni meteorologiche (allerta arancione in tutto il territorio regionale) per le giornate di oggi e di domani, è stato siglato dal governatore del Friuli Venezia Giulia e dal vice con delega alla Protezione civile il decreto di preallerta con relativo impegno di risorse per eventuali interventi di emergenza.



Secondo quanto diramato dalla Protezione civile regionale, nel periodo indicato si avranno temporali diffusi, anche di forte intensità, più frequenti in genere tra la pianura e i monti. I fenomeni si estingueranno verso il pomeriggio e la serata di domani.



Il rischio legato agli eventi atmosferici previsti è relativo a una condizione di criticità idrogeologica e idraulica causata dalle precipitazioni. ARC/GG/pph



