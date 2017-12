Mafia: Serracchiani, bene reazione a infiltrazioni in porto Ts

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 31 dic - "L'azione coordinata della Procura e della Prefettura con il concorso dell'Autorità di sistema portuale di Trieste sta dimostrando che il territorio è vigilato e che le istituzioni sono reattive, anche a fronte di un rischio di infiltrazione mafiosa".Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando le iniziative poste in essere dalla Procura della Repubblica, che ha chiesto al Tribunale di Trieste, sezione fallimentare, di dichiarare il fallimento della societa' "Depositi Costieri Trieste Spa", e della Prefettura, che ha emanato un provvedimento di interdizione verso la stessa società nel timore di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata."Il porto di Trieste con gli insediamenti strategici che ospita - ha osservato Serracchiani - è senz'altro una delle realtà più importanti della nostra regione e la sua crescita impetuosa lo può rendere appetibile per interessi illegali. È doveroso alzare il livello di guardia a protezione di un territorio ancora non contaminato ma evidentemente esposto, e da questo compito - ha concluso - nessuno può sentirsi esentato". ARC/Com/ppd