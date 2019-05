Logistica: polo del freddo Sdag fulcro agroalimentare del sistema Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gorizia, 6 mag - L'Interporto di Gorizia-Sdag ha illustrato oggi alla Regione - finanziatrice con circa 4 milioni di euro - le fasi di ultimazione di GoFoodLog, il nuovo polo logistico di Gorizia per l'agroalimentare fresco e congelato che sorge nel padiglione C dell'ex autoporto. Dopo il primo lotto, che ha visto la realizzazione di cinque celle frigorifere BT (che possono raggiungere i -30 gradi) attive da un anno, è vicino al completamento il secondo lotto di interventi con sei celle multi-temperatura già operative, cui si aggiungeranno le scaffalature e l'implementazione del software gestionale per la logistica di magazzino. L'impianto, che sarà ultimato entro il prossimo autunno, si estende su un'area complessiva di 5.000 mq e un volume di 28.700 mc e si avvale anche di due precamere del freddo (a 4 gradi) per il mantenimento della catena del freddo e di una centrale frigorifera ad ammoniaca.Attualmente nelle celle della Sdag sono stoccati, tra i congelati, frutta, funghi, gelati, prodotti biologici (caffè e verdure) e ghiaccio, e, tra i prodotti freschi, vino e prodotti dolciari.Alla ricognizione odierna sull'avanzamento del polo sono intervenuti, con l'Interporto di Gorizia-Sdag, la Regione, rappresentata dall'assessore alle Infrastrutture e Territorio, il Comune di Gorizia, con il sindaco, e la Camera di commercio della Venezia Giulia, con il segretario generale.Da parte della Regione è stata rilevata la funzione di fiore all'occhiello del polo del freddo goriziano all'interno di un sistema logistico regionale che vede porti e interporti coordinati in un'offerta integrata capace di dare risposte a tutte le esigenze degli operatori nazionali e internazionali.Proprio in tale ottica il polo agroalimentare del freddo si presenterà alla Transport Logistics di Monaco di Baviera - esposizione leader mondiale in programma dal 4 al 7 giugno - in uno stand che ricomprenderà tutta la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia. In precedenza, il nuovo polo della Sdag debutterà con Aries e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale alla Macfrut di Rimini, fiera di riferimento del settore per quanto riguarda il bacino mediterraneo, che si svolgerà dal 8 al 10 maggio. ARC/PPH/ppd