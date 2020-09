Lingue minoritarie: Roberti, Regione attenta futuro Radio Capodistria

Trieste, 29 set - "Il governatore Fedriga invierà una comunicazione formale alle massime istituzioni slovene per tenere viva l'attenzione su questo problema che riguarda la minoranza italiana che vive in quei territori. Va ribadito comunque che il confronto, dal momento che coinvolge le frequenze di Radio Capodistria sulla fascia confinaria, si colloca su un piano di confronto a livello governativo tra i due Stati".



Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale, l'assessore regionale alle Autonomie locali e corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, rispondendo all'interrogazione "Quali azioni per tutelare Radio Capodistria?".



Lo stesso Roberti ha ricordato come "grazie ai finanziamenti dell'Università Popolare siamo riusciti a risolvere un precedente problema che rischiava di pregiudicare il futuro di Tele Capodistria".



"Posso affermare che sulla Radio - ha sottolineato l'assessore - da parte dell'Amministrazione c'è la stessa attenzione e, proprio sul tema, è stato già avviato un contatto informale con la rappresentanza consolare slovena in regione per manifestare la volontà di contribuire a trovare, anche in questo caso, una soluzione che consenta all'emittente di poter trasmettere al meglio il proprio segnale". ARC/GG/ma



