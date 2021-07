Lega Nazionale: Scoccimarro, 130 anni di attività da incrementare

Trieste, 8 lug - "Complimenti alla Lega Nazionale per i 130 anni e per le attività egregia di divulgazione e mantenimento della memoria, ma anche per quanto riguarda i musei e il memoriale della Foiba di Basovizza. Attività non vanno solo sostenute, come facciamo adesso, ma anche incrementate affinché queste generazioni, specie quelle più giovani, possano avere delle radici solide su cui guardare al futuro". Con queste parole l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha portato il saluto della Regione alla conferenza di presentazione del manifesto di Paola Ramella e del programma dei 130 anni della Lega Nazionale di Trieste presieduta da Paolo Sardos Albertini. "Molto spesso in Consiglio regionale vengo, veniamo, citati come coloro che hanno la testa indietro perché parliamo di Foibe e di Esodo - ha detto Scoccimarro -, mentre vale il contrario: troppo spesso infatti viene dimenticato, o peggio omessa, questa parte della storia; è successo quel giorno quando ho avuto il diverbio polemico con Raul Pupo, ma succede anche nelle scuole, dove i professori giustamente ricordano la Shoah il 27 gennaio, ma, qualche giorno dopo, si dimenticano del 10 febbraio". "Per questo ribadisco - ha aggiunto Scoccimarro - quanto sia importante dare questo tipo di supporto e continuare nella direzione tracciata dalla Lega Nazionale per infrangere questo muro di gomma affinché tutti i giovani possano conoscere quella che è la memoria delle nostre terre senza mettere a confronto due tragedie: perché ricordo che un morto più un morto fa due morti e non si annullano come qualche giustificazionista vorrebbe far intendere più o meno implicitamente". "Incrementare questa opera divulgativa della Lega Nazionale a supporto di tutte le altre istituzioni ed enti - ha concluso l'assessore regionale - ci permetterà di programmare il futuro nel rispetto delle nostre idee e dei nostri valori che verranno trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti". ARC/Com/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA