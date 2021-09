Lavoro: strategica alleanza tra cooperazione sociale e Regione

Trieste, 10 set - Il mondo della cooperazione sociale può aiutare l'Amministrazione regionale a fornire elementi concreti per la lettura della realtà e per migliorare le reti e i servizi finalizzati a individuare e mettere in campo percorsi inclusivi che permettano un'evoluzione della società.



Questo il concetto espresso oggi, in videoconferenza, dall'assessore regionale al Lavoro nel corso dell'evento dedicato al 40° anniversario della fondazione di Coop Noncello.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, sul tema del lavoro diventa strategico realizzare strette interrelazioni tra i diversi soggetti e attori coinvolti.



In tal senso, per favorire l'evoluzione del sistema della cooperazione sociale è necessaria una forte alleanza tra pubblico, privato e territorio. L'applicazione di questa scelta consiste in un processo lungo e con il rafforzamento della legge 18 l'Amministrazione ha iniziato a tracciare la nuova rotta.



La Regione, infatti, ha bisogno degli attori della cooperazione nella costruzione di un sistema reale di protezione sociale che consenta di immaginare tutti i percorsi possibili e integrarli. La co-progettazione in questo senso è il primo passo fondamentale.



Nell'occasione il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha ricordato alcuni degli interventi promossi dalla Regione per il contrasto allo svantaggio. Tra questi: i progetti di formazione teorico/pratica per caregiver e nuove figure per il welfare locale, l'ampliamento dei percorsi formativi a favore delle persone in condizioni di svantaggio o affetti da disabilità e potenziamento offerta tirocini inclusivi (in raccordo con servizi sociali e sanitari, enti di formazione, soggetti del terzo settore) e infine le misure per favorire l'accesso ai servizi educativi alle famiglie in condizione di fragilità economica e sociale, attraverso iniziative di supporto alla partecipazione ad attività sportive, centri estivi, attività culturali e tempo libero, nonché di accompagnamento allo studio per contrastare situazioni di marginalità educativa di minori. ARC/GG/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA