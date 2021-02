Lavoro: Rosolen, via a selezioni per corsi mirati per il turismo

Aperte candidature a percorsi per individuare 57 lavoratori tra Trieste e Grado Trieste, 26 feb - Favorire attraverso specifici corsi di formazione gratuiti l'assunzione da parte delle aziende del comparto turistico-ricettivo di Trieste e Grado di 57 persone tra portieri notturni (16) e addetti alla reception (20) e al servizio di colazione (21). È questo l'obiettivo dell'azione messa in campo grazie alla collaborazione tra Regione, Confcommercio e Federlaberghi che prende il via oggi con la raccolta delle candidature ai percorsi formativi attraverso il sito della Regione (https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home) e l'app LavoroFVG (disponibile per sistemi Android e iOS). "Si tratta di corsi di formazione destinati ai giovani e alle persone disoccupate realizzati sulla base delle esigenze espresse da 26 alberghi di Trieste e Grado - ha evidenziato l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen -. Attraverso questa iniziativa, che si inserisce nell'ampio ventaglio di azioni attuate dalla Regione a sostegno delle imprese, viene dato un segnale importante a uno dei comparti che hanno subito in maniera più pesante gli effetti della crisi causata dalla pandemia e che già dall'anno scorso ha potuto attingere a risorse regionali, confermate anche per il 2021, per l'assunzione di personale, anche stagionale". L'assessore ha spiegato che "ogni professione necessita di una formazione specifica, quindi la specializzazione rappresenta una risposta importante alla crisi. L'Amministrazione regionale, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, ha quindi continuato a garantire percorsi di formazione per disoccupati e giovani in cerca di impiego e ad erogare incentivi per le assunzioni. Un impegno notevole che ha però contribuito in maniera rilevante alla tenuta dell'occupazione certificata dalla Banca d'Italia e dalla Cgia di Mestre: siamo infatti l'unica regione italiana a registrare un, seppur piccolo, segno positivo sul fronte del lavoro, dato che il rapporto tra assunzioni e cessazioni si è infatti mantenuto in sostanziale equilibrio". La raccolta delle candidature proseguirà fino al 5 marzo e sarà seguita da un recruiting day, che si svolgerà al centro per l'impiego, durante il quale saranno selezionati i partecipanti ai corsi in programma ad aprile, di modo da concretizzare gli stage aziendali e le assunzioni nel mese di giugno con l'avvio della stagione turistica. Rosolen ha evidenziato che "nel 2019 il settore alberghiero solo a Trieste aveva registrato un saldo positivo di 921 assunzioni, mentre a causa del Covid-19 lo scorso anno il saldo è stato negativo di 993 contratti di lavoro. Le aree triestina e gradese hanno quindi subito una 'decimazione' di addetti e impiegati, ma la Regione ritiene che quello turistico sia uno dei comparti sui quali le politiche attive del lavoro possono incidere in maniera più rilevante. Grazie alla realizzazione di percorsi specifici e all'incontro tra aziende e candidati la formazione mirata consente infatti di trovare lavoro mediamente al 90% delle persone che partecipano ai corsi. Da un lato si favorisce quindi l'occupazione e dell'altro si danno risposte alle necessità delle imprese turistiche che hanno bisogni di stagionali con contratti lunghi e altri lavoratori". Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti, il quale ha rimarcato l'importanza delle iniziative regionali a sostegno delle imprese e auspicato l'adozione da parte del Governo di progetti a favore del turismo nazionale, e dal presidente di Federalberghi Trieste Guerrino Lanci, che ha sottolineato la volontà del comparto di ripartire per superare l'attuale momento di crisi. Al momento della candidatura i soggetti dovranno essere iscritti al progetto "Pipol Fvg/Garanzia giovani", riservato alle persone fino a 29 anni, non impegnati in percorsi di studio, di formazione e/o di lavoro (iscrizioni https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal) o "Pipol Fvg/Occupabilità", per i disoccupati dai 30 anni in su (iscrizioni tramite il sito www.regione.fvg.it) Per maggiori informazioni contattare il Servizio di preslezione-Hub Giuliano tramite l'email preselezione.ts@regione.fvg.it o il numero di telefono 040 3772877. ARC/MA/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA