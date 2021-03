Lavoro: Rosolen, sorprendenti difficoltà a capire questione navigator

Trieste, 18 mar - "Continuano a esserci sorprendenti difficoltà a comprendere e riportare notizie relative alla situazione dei navigator, assunti da Anpal servizi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa".



Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.



L'assessore aveva già chiarito che Anpal servizi (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) ha sottoscritto una convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'inserimento dei navigator all'interno dei Centri per l'impiego per attività connesse al reddito di cittadinanza, ma che i navigator non sono mai stati dipendenti della Regione e non possono essere stabilizzati se non dal soggetto con cui hanno sottoscritto il proprio contratto di lavoro.



"Ribadisco, per l'ennesima volta, che questa Regione, per prima e più volte, ha sollecitato il governo centrale a dare una risposta al problema nelle sedi competenti, ovvero la Commissione Lavoro. La proroga dei contratti annunciata oggi costituisce una buona notizia e ci gratifica. Continuare a strumentalizzare questa vicenda - ha concluso Rosolen - significa mentire sapendo di mentire". ARC/Com/PPH/ep





