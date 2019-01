Lavoro: Rosolen, Regioni accolgono proposta Fvg rifinanziamento Cigs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 26 gen - "Le politiche del lavoro non possono prescindere dalla disponibilità finanziaria. Rifinanziare la Cassa integrazione straordinaria nelle specificità recentemente introdotte dal Governo per garantire liquidità ad aziende e lavoratori in difficoltà è una priorità del Friuli Venezia Giulia condivisa da tutte le altre Regioni".Lo annuncia l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, evidenziando la decisione assunta nella riunione con gli altri colleghi delle Regioni italiane."Nei prossimi giorni - precisa Rosolen - verrà inviata una nota ufficiale al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nella quale chiederemo finanziamenti adeguati per gli ammortizzatori sociali. È gratificante sapere - sottolinea l'assessore Fvg - che la nostra proposta è stata accolta e condivisa da tutti i colleghi delle altre amministrazioni regionali". "Non bastano idee, progetti o suggestioni - afferma ancora Rosolen - ma servono concretezza e risorse. L'obiettivo continua a essere l'intreccio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro: la politica deve essere in grado di coordinare un percorso che metta assieme istruzione, formazione e imprese per garantire sbocchi occupazionali e sviluppo, ma resta la necessità di dare copertura a chi ha urgente bisogno di risposte in termini di ammortizzatori sociali"."È chiaro - conclude l'assessore al Lavoro - che la condivisione unanime rafforza la nostra proposta e ci mette nelle condizioni di confidare in un riscontro positivo". ARC/COM/fc