Lavoro: Rosolen, protocollo Regione-Coselag favorisce crescita Ts/Fvg

Trieste, 21 ott - "Con questo protocollo mettiamo a disposizione di imprese e lavoratori una serie di strumenti a sostegno di un'area che riteniamo essere fondamentale per la crescita economica del tessuto industriale e portuale di Trieste e dell'intero Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, nell'ambito della firma del Protocollo di collaborazione tra Regione e il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag). "Con queste finalità - ha precisato Rosolen - attiveremo uno sportello per le aziende, metteremo in campo misure per incentivare nuove assunzioni e percorsi formativi ad hoc che saranno tarati sulle esigenze dei singoli territori, come abbiamo già fatto nel recente passato in contesti come le zone montane e il Monfalconese". "La sigla di questo protocollo con il Coselag rappresenta la conclusione di un percorso già intrapreso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. L'obiettivo - ha aggiunto l'assessore - è quello di portare a termine attività di reciproco interesse, erogando servizi a favore delle imprese presenti nel comprensorio del Consorzio e dei loro lavoratori, in particolare nella prospettiva di nuovi insediamenti in quest'area che abbraccia il porto e il Punto franco industriale di Trieste e del perfezionamento del percorso di riconversione della Ferriera". "Quanto previsto in questo accordo rientra pienamente fra le attività che l'Amministrazione regionale sta già realizzando in favore del settore produttivo e di quello occupazionale del Friuli Venezia Giulia. Basti pensare - ha ricordato Rosolen in conclusione - che abbiamo incentivato le politiche attive per il lavoro con 16,5 milioni complessivi destinati alle assunzioni". ARC/RT/gg