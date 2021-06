Lavoro: Rosolen, ok ad accompagnare stesura piano industriale Flex

L'assessore ha partecipato al tavolo su situazione azienda convocato dal Mise



Trieste, 22 giu - "La Regione è disponibile ad accompagnare la stesura del nuovo piano industriale della Flex in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e la successiva attuazione della filiera dedicata alle telecomunicazioni così come previsto all'interno del Pnrr".



Lo afferma l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, che questa mattina ha preso parte al tavolo sulla situazione della Flex convocato dal Ministero dello sviluppo economico e richiesto dalle organizzazioni sindacali e dalla stessa Regione Friuli Venezia Giulia.



"In merito alla volontà da parte di Nokia di mantenere l'interesse per il sito triestino, abbiamo chiesto al Ministero di essere interlocutore diretto con la multinazionale finlandese che - spiega Rosolen - continua ad essere il committente prevalente dello stabilimento di Monte d'Oro, impegnando l'85 per cento della produzione complessiva".



"Abbiamo inoltre avanzato la proposta che il confronto prosegua anche a livello nazionale con la convocazione di incontri periodici i quali - sottolinea l'assessore - vanno fissati prima della scadenza degli ammortizzatori sociali".



"A questo proposito prendiamo positivamente atto dell'intenzione di proseguire con queste misure fino al prossimo 31 dicembre e degli sforzi fatti dall'azienda statunitense per diversificare la produzione. Importante poi - conclude Rosolen - che la Flex abbia affermato che non sono previsti esuberi neanche tra il personale impiegato in staff leasing, i contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato stipulati con le agenzie interinali". ARC/RT/al





