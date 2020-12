Lavoro, Rosolen: Ferriera, no a propaganda sulla pelle delle persone

Trieste, 30 dic - "Il percorso è stato lungo e impegnativo enon è ancora concluso. Potremo legittimamente lasciarci andare atoni trionfalistici solo quando ogni singolo punto del piano avràtrovato piena attuazione, quindi quando il nodo legato allariqualificazione e ricollocazione dei lavoratori sarà statorealmente portato a compimento. Per ora, mi limito a essereragionevolmente fiduciosa rispetto all'esito complessivo dellavicenda e a prendere le distanze da chi fa propaganda sulla pelledelle persone. Ogni numero ha un nome, una vita e una famiglia.Personalmente, cerco di non dimenticarlo mai".

Così l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia,Alessia Rosolen, nel commentare "il concerto un po' stonato didichiarazioni e commenti che tiene banco in questi giorni attornoal tema della Ferriera. Non è stata e non sarà mai una gara a chiarriva prima tra governo centrale, Regione e Comune: è un camminointrapreso assieme, finalizzato a dare risposte su diversilivelli, sia ambientale che occupazionale. La chiusura dell'areaa caldo è senza dubbio un dato politico. Certe rivendicazioniabbattono il livello di credibilità delle istituzioni. Sarebbebello immaginare una presa di posizione di concerto tra tutti isoggetti chiamati in causa".

Rosolen ricorda infine che "la Regione è perfettamente in lineacon gli impegni sottoscritti rispetto alle attività formative eagli accordi occupazionali e intende onorare gli impegni finoalla fine".ARC/COM

