Lavoro: Rosolen, controlli piÃ¹ efficaci su chi assume stranieri

Trieste, 29 giu - "Con l'accordo approvato oggi Regione e Ispettorato interregionale del lavoro potranno intrecciare e mettere a confronto i dati informativi a loro disposizione per rendere più efficaci i controlli su chi assume lavoratori stranieri stagionali".Così l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sintetizzato le finalità del protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, il cui schema è stato approvato oggi dalla Giunta regionale e sarà sottoscritto nei prossimi giorni tra i due enti.Il protocollo ha per oggetto l'interscambio di informazioni correlate all'attività di vigilanza per il rilascio del nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri stagionali. "La collaborazione - ha spiegato ancora l'assessore - consentirà di svolgere un'efficace azione di controllo sul rispetto, da parte dei datori di lavoro, della normativa prevista dal Testo unico dell'immigrazione per il contrasto al lavoro irregolare, nonché per accertare che siano rispettati gli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego".Nello specifico gli Ispettorati territoriali del lavoro di Trieste-Gorizia e di Udine-Pordenone su richiesta dell'Agenzia regionale per il lavoro potranno richiedere le informazioni già contenute nel Sistema gestionale ispezioni lavoro e, a loro volta, potranno riferire all'Ispettorato gli esiti di accertamenti e verifiche effettuate per proprio conto sui datori di lavoro. Il tutto nell'ambito di una più ampia collaborazione tra i due enti che ha ispirato la volontà di sottoscrivere l'accordo. ARC/SSA/ppd