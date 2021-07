Lavoro: Rosolen, bando per aziende attente a sicurezza e resp. sociale

L'obiettivo è premiare le imprese virtuose della nostra regione



Trieste, 20 lug - È stato pubblicato il bando per l'assegnazione di riconoscimenti a favore di imprese regionali che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori e nell'adozione di pratiche di responsabilità sociale d'impresa o di welfare aziendale.



L'iniziativa è inserita nel progetto "PerCoRSI in Fvg 2 - Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia" con capofila Ires Fvg e 35 partner tra enti di formazione e parti sociali. Un intervento cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del Por e realizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. La selezione ha l'obiettivo di individuare e promuovere le esperienze più qualificanti realizzate da aziende ed enti pubblici e territoriali regionali sui temi approfonditi e trattati in oltre 60 tra seminari e laboratori realizzati dal progetto PercoRSI Fvg 2.



Possono partecipare le imprese private, le partecipate da enti pubblici e altri soggetti (enti locali e territoriali, associazioni di categoria, ordini professionali, liberi professionisti) che abbiano sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia e che abbiano adottato, o stiano attuando, percorsi o iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale di impresa e welfare aziendale. Le domande di candidatura dovranno pervenire entro il 15 settembre 2021, compilando e inviando la form online e la modulistica scaricabile dalla pagina dedicata sul sito dell'Ires Fvg (https://www.iresfvg.org/percorsi-fvg-bando-azioni-virtuose/).



Le candidature saranno selezionate da un comitato tecnico e da una commissione di esperti di cui fanno parte rappresentanti di istituzioni, università, parti sociali ed enti di formazione. Le aziende considerate virtuose saranno premiate con un evento pubblico a Udine, nell'Auditorium della Regione, in programma il 15 ottobre.



"Nell'attuale fase di ripartenza post Covid-19, il riconoscimento rappresenta un'opportunità per valorizzare e incentivare modelli di sviluppo sostenibile indicati dagli obiettivi dell'Agenda 2030, dalle strategie europee e dal Pnrr - sottolinea l'assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione e famiglia Alessia Rosolen - specificando come l'attenzione alla qualità del lavoro, alla salute e sicurezza, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo di welfare aziendale rappresentino elementi centrali delle strategie per la competitività e lo sviluppo del sistema regionale".



"Il premio - spiega Chiara Cristini, coordinatrice del progetto per Ires Fvg - rappresenta un importante punto di arrivo di un'impegnativa attività di sensibilizzazione e informazione svolta capillarmente dal 2018 su tutto il territorio regionale e che ha visto il coinvolgimento di oltre 800 partecipanti tra imprese, lavoratori, organismi istituzionali e studenti. Questo grazie ad un ampio e articolato partenariato composto da enti di formazione e parti sociali, agli interventi e alle testimonianze di oltre un centinaio tra aziende, esperti, istituzioni, enti locali, soggetti del terzo settore". ARC/COM/ma





