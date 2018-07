Lavoro: 4/7 a Udine recruiting day con azienda Nohup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 2 lug - Un recruiting day è stato organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro insieme a Nohup Srl, azienda di San Giorgio di Nogaro, nella giornata di mercoledì 4 luglio, alle ore 10.30, nella Sala Pasolini della sede della Regione di Udine, in via Sabbadini 31.Nohup, specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni basate su nuove tecnologie digitali e di comunicazione, ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico. Si tratta di sistemisti web con mansioni di system administrator e di programmatori web junior e senior con mansioni di backend developer.Durante l'incontro gli interessati avranno la possibilità di conoscere l'azienda e di presentare la propria candidatura all'Agenzia regionale per il lavoro.Ulteriori informazioni su requisiti, mansioni e modalità per candidarsi alle offerte di lavoro sono pubblicate su offertelavoro.regione.fvg.it e sulla app LavoroFVG. ARC/COM/Red