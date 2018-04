Lavoro: 23/4 a Udine presentazione corso tappezzieri e cucitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 20 apr - La Regione, attraverso l'Agenzia per il lavoro e in collaborazione con il cluster Arredo e Sistema Casa e l'Enaip Fvg, presenteranno lunedì 23 aprile, alle 11, nella sala Pasolini della sede Regione di Udine, il progetto Soft Design Academy, un percorso di formazione per tappezzieri e cucitori dell'imbottito, figure professionali difficili da reperire e sempre più ricercate dalle aziende del comparto arredo per garantire la continuità e la qualità dei prodotti imbottiti del made in Italy.Si tratta di un corso formativo, finanziato interamente dalla Regione anell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 attraverso il Programma Pipol, della durata di 600 ore, di cui la metà in aula e in laboratorio (nei mesi di giugno e luglio 2018) e l'altra metà in stage (nei mesi di settembre ottobre 2018) da svolgere presso aziende specializzate nella lavorazione dell'imbottito.Il corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza, prevede una parte di formazione pratica che verrà svolta attraverso un periodo di stage in azienda e che consentirà di comprendere i materiali delle lavorazioni, imparare le tecniche di taglio e di cucitura e di utilizzo dei macchinari, le tecniche per foderare, trapuntare e applicare l'imbottitura.Alla presentazione del progetto interverranno Manuela Fracarossi, responsabile dell'Hub Udine e Bassa Friulana dell'Agenzia regionale per il lavoro; Gianni Fratte, responsabile del Servizio alle imprese dell'Agenzia; Antonella Vanden Heuvel, direttrice dell'Area occupabilità dell'Enaip FVG e Franco di Fonzo, presidente del Cluster arredo e sistema casa FVG.L'incontro di presentazione è aperto a tutti. Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione on-line al link:http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEventoAnteprima. asp?evento=11181. Per ulteriori informazioni: 0432 279928 e-mail:servizi.imprese@regione.fvg.it. ARC/COM/ep/fc