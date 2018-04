Lavoro: 18/4 a Muggia incontro su competitivitÃ  e occupazione in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 16 apr - "Competitività e occupazione. Leve di sviluppo in Fvg. Strumenti regionali a sostegno delle imprese: le novità 2018": è il titolo di una serie di iniziative promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con qualificati partner espressione delle realtà economiche e istituzionali del territorio regionale il cui prossimo appuntamento si terrà mercoledì 18 aprile alle 17.00 nella sede di Confartigianato Centro Piccola Impresa di Muggia, in strada delle Saline 30.Gli incontri hanno lo scopo di presentare alle aziende i servizi dedicati al lavoro, all'occupazione e agli investimenti. I temi, più in dettaglio, sono le politiche attive del lavoro, gli incentivi e le agevolazioni alle assunzioni, i progetti Pipol/Garanzia Giovani e gli strumenti di supporto alla competitività a sostegno di investimenti, ricerca, sviluppo e innovazione. ARC/PPH/ep