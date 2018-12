Lavoro: 14/12 presentazione corso qualifica tecnico sviluppo app web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 10 dic - Venerdì 14 dicembre dalle ore 10.00 alle 11.30 nella sala Predonzani del palazzo della Regione Fvg in via dell'Orologio,1 (ingresso da Piazza Unità) si terrà la presentazione del corso di qualifica per "Junior Server Side Web Developer - Tecnico dello sviluppo di applicazioni web lato server", promosso dalla Regione in collaborazione con Gruppo Euris S.p.A e l'Ente formativo Enaip Fvg.Il corso, realizzato per potenziare l'organico della sede di Gruppo Euris di Trieste, si rivolge a persone iscritte al programma del Piano integrato di politiche per l'occupazione e il lavoro (Pipol), in possesso dei prerequisiti costituiti dal possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea.Sono previste 600 ore di corso di cui 200 di stage. Il candidato dovrà dimostrare forte interesse e motivazione nell'ambito delle tecnologie informatiche, buona capacità di ragionamento e problem solving, nonché disponibilità a trasferte. Sarà titolo preferenziale la conoscenza di base della programmazione ad oggetti (C#, Java) e gestione di data base relazionali. È richiesta inoltre la conoscenza base della lingua inglese.Le candidature verranno preselezionate dal Centro per l'impiego (Cpi) di Trieste e le selezioni si terranno a metà gennaio 2019 assieme ai reclutatori di Gruppo Euris, ai preselezionatori del Cpi di Trieste e dall'ente di formazione Enaip. La partenza del corso è prevista nei primi giorni di febbraio 2019.Gruppo Euris Spa è una realtà presente sul mercato da quasi 30 anni che fornisce servizi IT e sviluppa soluzioni software a supporto di medie e grandi imprese. Conta oggi più di 350 persone tra dipendenti e collaboratori, cinque sedi in Italia: Trieste, Milano, Bologna, Padova e Udine; e due all'estero: in Croazia e San Francisco.I cittadini interessati al corso se in possesso dei requisiti richiesti, possono candidarsi fino al 24/12/2018 attraverso il portale della Regione Friuli Venezia Giulia - Offertelavoro.regione.fvg.it codice offerta L424-19902 Iscrizioni per l'incontro di presentazione a questo link: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/iscrizione.asp?evento=12781 ARC/Com/ep