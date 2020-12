Lavori pubblici: Pizzimenti, da evitare norme inefficaci su subappalti

Trieste, 4 dic - "Non è una buona mossa sollecitare da partedel Friuli Venezia Giulia una modifica della normativa nazionalesui subappalti introducendo prescrizioni che, al di là dellebuone intenzioni, si rivelerebbero di volta in volta superflue,generiche, inefficaci o di dubbia legittimità".

E' la posizione espressa dall'assessore regionale alleInfrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti in sede di IVCommissione del Consiglio regionale sull'esame della proposta dilegge nazionale contenente "Modifiche alle leggi 55/2019 e50/2016 in tema di subappalto" presentata da consiglieriregionali di opposizione.

"Per quanto riguarda il limite del 40% dei subappalti rispettoall'importo complessivo del contratto dei lavori previsto dallalegge 55 del 2019 - ha rilevato Pizzimenti - la norma nazionale ègià in fase di abrogazione e di fatto disapplicata, per cuiintervenire sarebbe superfluo. Quanto al considerare il contrattoceduto nel caso in cui tutte le lavorazioni siano eseguite daterzi, incluse le lavorazioni relative alle categorie prevalenti,ci si espone a dubbi di legittimità rispetto al principio diconcorrenza e al tempo stesso si trascura che il contraenteprincipale rimane responsabile in esclusiva davanti alla stazioneappaltante".

Come è stato spiegato dall'Amministrazione regionale inCommissione, "già oggi la stazione appaltante ha la facoltà diescludere il ricorso al subappalto: imporre il divieto per leggesarebbe quindi inutile, oltre che contrario al pronunciamentodella Corte di Giustizia europea".

"Occhio agli autogol normativi - ha ammonito quindi l'assessorePizzimenti -: se da un lato è improbabile che un contraente cedasistematicamente tutte le sue esecuzioni, visto che cosìperderebbe i requisiti di qualificazione nelle gare successive,d'altro lato teniamo bene in mente che il subappalto va per lopiù alle piccole imprese del territorio e quindi spesso leaiuta".

Pizzimenti ha manifestato perplessità su altri due punti dellaproposta di legge. "L'esigenza di massima tutela della salute edella sicurezza sui luoghi di lavoro, che si vorrebbe introdurreper legge - così l'assessore -, è una petizione moralmentelodevole ma generica. L'aspetto fondamentale della prevenzionedall'infiltrazione mafiosa, richiamata nella proposta, inoltre, ègià ampiamente normato nell'ordinamento italiano, come hariconosciuto la stessa Corte di Giustizia europea".

Secondo Pizzimenti, in conclusione, "anche se la discussione e ilconfronto sul tema degli appalti sono sempre benvenuti perchéfocalizzano questioni attuali e in fase di riforma anche alivello regionale, intervenire in questa fase sul parlamento conuna proposta che ha tratti generici, ridondanti e anche pocosolidi può rappresentare più un elemento di confusione e diinterferenza sull'attività della stessa Conferenza delle Regioniche un contributo efficace al miglioramento legislativo".ARC/PPH/ep

