Jindal: Rosolen, rafforzato percorso ricollocazione disoccupati

Trieste, 11 dic - "Dopo averle utilizzate per gli ex dipendentidella Eaton di Monfalcone, della Burgo di Duino Aurisina edell'Ideal Standard di Zoppola, oggi abbiamo deciso di sfruttarele misure sperimentali di accompagnamento intensivo allaricollocazione anche per i lavoratori interessati dallacessazione dell'attività produttiva dello stabilimento di Triestedella Jindal Saw Italia. In questo modo continuiamo a darerisposte concrete a chi ha perso l'occupazione, una situazioneaggravata dalla crisi sanitaria ed economica provocata dalCovid-19".

L'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, commenta cosìl'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera checonsente di rafforzare il percorso ricollocamento di chi èrimasto senza lavoro.

"Queste misure, realizzate in sinergia con i Centri per l'impiegoe le Agenzie per il lavoro, riguardano una ventina di persone incassa integrazione - spiega Rosolen -. Sono tutti ex dipendentidella Jindal Saw Italia, la società indiana che nel 2011 avevarilevato il ramo d'azienda di produzione della ghisa sferoidaledalla Sertubi".

"Si tratta di un percorso, concertato in anticipo con le partisociali lo scorso 10 novembre, che ci permette di identificare lepersone da ricollocare che - aggiunge l'assessore - devonotrovarsi in disoccupazione, essere residenti sul territorioregionale ed essere esclusi dalla possibilità di beneficiaredegli assegni adr, i voucher per chi ha perso il lavoro".

"Sentito il tavolo regionale di concertazione - aggiunge inconclusione Rosolen -, potremo procedere all'individuazione anchedi altre situazioni di crisi aziendale presenti sul territoriodel Friuli Venezia Giulia".ARC/RT/ma

