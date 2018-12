Istruzione: Zilli, scuola Avasinis promuove didattica innovativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 20 dic - "Una scuola che porta avanti forme didattiche innovative, coltivando un forte collegamento con il territorio".È il commento che l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha espresso ieri ad Avasinis, frazione del comune di Trasaghis (Udine), in occasione della cerimonia di intitolazione della locale scuola dell'Infanzia "Non ti scordar di me". Quasi un auspicio, come è stato spiegato dagli insegnanti, affinché i bambini, una volta cresciuti, non si dimentichino di quella stagione della loro vita.L'assessore ha ricordato l'attenzione della Regione per le politiche della famiglia e, in particolare, per gli asili nido, evidenziando così che la scuola dell'Infanzia di Avasinis comprende anche una sezione primavera.Anche nella didattica, ha ricordato Zilli, il sostegno regionale ha contribuito a mettere in atto diversi progetti nell'ambito delle attività della scuola. Tra gli ultimi, un momento aggregativo che ha coinvolto anche le famiglie e la realizzazione di un murales che ha visto protagonisti gli stessi bambini. ARC/GG/fc