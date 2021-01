Istruzione: Rosolen, un altro mezzo milione per la didattica digitale

"Sono quasi 5 i milioni investiti dall'inizio della pandemia".

Trieste, 7 gen - Un altro mezzo milione di euro è stato messo adisposizione della Didattica digitale integrata dalla Regione.Dall'inizio della pandemia, sono stati investiti 4,8 milioni dieuro per adeguare la strumentazione digitale (pc portatili,tablet, chiavette usb) per le famiglie del Friuli Venezia Giulia,attingendo al Fondo sociale europeo e avvalendosi di risorseregionali e ministeriali.

Ne ha dato notizia l'assessore regionale all'istruzione AlessiaRosolen, rilevando che "questi 500mila euro, provenienti dalFondo sociale europeo, sono destinati alle scuole secondarie disecondo grado statali e paritarie per l'acquisto di dispositividigitali per la didattica digitale integrata a favore deglistudenti, per l'acquisto di monitor e altre piattaformedigitali". Sono ammissibili le spese sostenute dal 13 novembre2020. Le scuole beneficiarie sono 70, tra statali e paritarie.

"Abbiamo effettuato una serie di interventi successivi ecomplementari per migliorare il servizio in un momento moltodelicato e molto complicato per tutti", ha evidenziato Rosolen."Regione e Ufficio scolastico regionale effettuano monitoraggipresso gli istituti scolatici per capire quali siano i disagilegati alla connettività e alla mancanza di strumenti adeguati:sondano le famiglie che, a loro volta, segnalano le necessità cuistiamo cercando di dare risposta. In questi mesi - ha aggiuntol'assessore -, oltre ai quasi 5 milioni investiti per laDidattica digitale integrata, stiamo portando avanti lavori moltorilevanti per migliorare la connettività negli istitutiscolastici: l'obiettivo è superare il gap digitale che citrasciniamo da troppo tempo e posizionare finalmente il compartodella scuola in una dimensione adeguata al 2021 sotto il profilodelle infrastrutture".

L'assessore si è detta "convinta sostenitrice della didattica inpresenza, per motivi didattici, psicologici, culturali e sociali.Ma in questo momento la cosa peggiore è la schizofreniaorganizzativa: forzare i tempi per un rientro a scuola oggiavrebbe prodotto una serie di conseguenze molto pericolose.Contiamo di riportare i ragazzi delle superiori in aula il primapossibile, ma in sicurezza".

Rosolen ha infine rivolto un appello. "Mi rivolgo alle famiglieche ci scrivono: siamo consapevoli di quanto i ragazzi stianosoffrendo questa situazione, ma non possiamo esporre loro, lefamiglie e tutta la comunità a rischi che il sistema sanitarionon riuscirebbe a reggere. Monitoriamo la situazionecostantemente e restiamo a disposizione per ogni chiarimento".ARC/Com/pph

