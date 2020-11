Istruzione: Rosolen, più certezze a studenti con ddl su diritto studio

Trieste, 5 nov - "Molte delle numerose attività chel'amministrazione regionale mette a disposizione a supporto delsistema scolastico e universitario spesso non sono conosciute daicittadini. Siamo convinti che collocando all'interno di unostesso contenitore tutti gli interventi di sostegno del dirittoallo studio e dando garanzia di continuità di programmazione subase triennale di tutta l'offerta formativa, potremo creare unafiliera in grado di dare maggiori certezze a tutti gli studentidel Friuli Venezia Giulia".

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, AlessiaRosolen, durante l'illustrazione in VI Commissione del nuovodisegno di legge sul diritto allo studio, approvato recentementedalla Giunta regionale.

"Con questo provvedimento, che va a modificare la legge regionale13 del 2018 e la 21 del 2014, vogliamo raggiungere tre risultati.Innanzitutto - ha precisato Rosolen - affidiamo alla nuovaAgenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) tutti iservizi di questo settore, diventando così l'unico punto diriferimento sia per gli studenti delle scuole che delleuniversità. Si tratta di una razionalizzazione assolutamenteinnovativa visto che siamo la prima Regione in Italia a creare unsoggetto con queste finalità".

"Puntiamo poi a calibrare al meglio gli interventi sulla base diun sistema formativo in continua evoluzione. La diffusione delCoronavirus ci ha insegnato, infatti, quanto sia importanteriuscire a prevedere le nuove necessità manifestate sia dallefamiglie che dai diversi istituti e dagli atenei. Su tutte - hasottolineato l'assessore - l'esigenza di potenziare larivoluzione digitale".

"Per questo abbiamo previsto la fornitura di testi in comodatogratuito anche in formato digitale, tenendo conto anche dellespecificità degli alunni con disabilità. Inoltre - ha ricordatoRosolen - sosteniamo l'aggiornamento dei dispositivi di rete edegli strumenti tecnologici e informatici per la digitalizzazionee la didattica a distanza, prestando una particolare attenzionealle aree periferiche e montane del Friuli Venezia Giulia".

"Crediamo infine che attraverso questo provvedimento riusciremo araggiungere un importante obiettivo di semplificazione a livelloamministrativo. L'Ardis sarà chiamata infatti a dare seguito agliinterventi riguardanti i libri in comodato, la 'Dote scuola' (unamisura di sostegno al reddito a favore dei nuclei familiari configli a scuola), i costi di ospitalità di studenti delle scuolesecondarie di secondo grado presso le strutture accreditate, icontributi per gli studenti delle scuole paritarie e lacollaborazione con le Consulte provinciali degli studenti".

"L'Agenzia regionale per il diritto allo studio avrà un ruoloimportante - ha detto Rosolen in conclusione - anche in tutte leiniziative riguardanti la Scuola in ospedale e a domicilio, negliinterventi a favore degli alunni portatori di bisogni educativispeciali e disturbi specifici di apprendimento e nelle attivitàdi sostegno ai soggetti con disabilità che frequentano gliistituti scolastici regionali".ARC/RT/al

