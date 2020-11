Istruzione: Rosolen, ddl 113 crea una filiera del diritto allo studio

Trieste, 12 nov - "Con questo provvedimento, per la primavolta, vogliamo creare una filiera del diritto allo studio,attualizzando e semplificando gli interventi in questo ambito afavore degli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine egrado, degli studenti universitari e delle famiglie, e ampliarel'offerta formativa delle scuole. Tutte misure che andrannoprogrammate su base triennale e che saranno coordinatedall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), unente che proseguirà a operare in assoluta continuità con quantofatto di positivo prima dall'Erdisu e più recentementedall'Ardiss".

L'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, commenta cosìl'approvazione in VI Commissione del ddl 113 "Disposizioni inmateria di istruzione e diritto allo studio" che va a modificarele leggi regionali 13/2018 e 21/2014.

"In particolare - ha spiegato Rosolen - all'Agenzia regionaleviene assegnata l'attuazione degli interventi in materia di libriin comodato, i contributi sia per le spese di ospitalità distudenti degli istituti superiori di secondo grado presso lestrutture accreditate che per i ragazzi che frequentano leparitarie e la collaborazione con le Consulte provinciali deglistudenti e la Dote scuola, una misura di sostegno al reddito afavore dei nuclei familiari con figli".

"L'Ardis si affianca inoltre alla Regione nelle diverse azioni afavore dei progetti di Scuola in ospedale e a domicilio e deglialunni e degli universitari sia con disabilità che portatori diBisogni educativi speciali (Bes) e Disturbi specifici diapprendimento (Dsa)".

"Vogliamo potenziare anche le attività formative per lo sviluppodi competenze trasversali, prevedendo interventi a favore dellescuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolasticoed educativo, con una particolare attenzione all'insegnamentodelle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli diinsegnamento plurilinguistici. Inoltre - ha aggiunto l'assessore- puntiamo a prevenire e a contrastare il fenomenodell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività disostegno ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori e dipromozione dell'educazione civica e ambientale".

"Rispondendo alle esigenze largamente condivise dagli istituti,in particolare in questo periodo caratterizzato dalla diffusionedel Coronavirus - ha precisato Rosolen - il provvedimento vuoleagevolare il processo di digitalizzazione del sistema scolastico,attuando una serie di interventi nell'ambito dei progettiinseriti all'interno dell'Agenda digitale della Regione per losviluppo della banda larga e ultra larga".

"L'articolato prevede anche che l'Amministrazione regionale possastipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale peril Friuli Venezia Giulia e con le Università di Trieste e diUdine per il sostegno del progetto promosso nel 2010dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Miur con lo scopo - haaffermato l'assessore in conclusione - di proporre e organizzareattività di formazione per i docenti volte al miglioramento delsistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolticon metodo laboratoriale".ARC/RT/al

