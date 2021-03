Istruzione, Rosolen: borse di studio statali per studenti superiori

Trieste 13 mar - Borse di studio statali da 200 euro pro capite per gli studenti delle scuole superiori con un Isee che non oltrepassi il limite dei 10mila euro. Sono previste da una delibera approvata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen.



Si tratta di una misura complementare e aggiuntiva rispetto agli interventi regionali che compongono la "Dote Scuola", che verrà illustrata lunedì 15 marzo alle 15 tramite un incontro sulla piattaforma Webex per la cui partecipazione è necessario inviare una mail di richiesta all'indirizzo direzione@ardis.fvg.it .



Come ha spiegato l'assessore, "abbiamo allineato modalità e tempistiche di presentazione delle domande a quelle della Dote Scuola, che sostituisce gli interventi per l'acquisto di libri e per il costo dei trasporti per gli studenti. L'obiettivo della Regione è rendere sempre compatibili gli incentivi regionali con quelli statali, affinché le famiglie possano beneficiare nel modo più esteso di tutti i contributi possibili. Per le misure regionali, la soglia Isee è più alta e questo amplia il ventaglio dei beneficiari".



"Spetterà all'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ha continuato Rosolen - raccogliere le domande, formare gli elenchi dei beneficiari e trasmettere gli elenchi al Ministero dell'Istruzione. L'elenco sarà formato dai beneficiari che hanno un posto utile nella graduatoria in ordine di Isee crescente; in caso di parità di Isee si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda".



"L'appuntamento online di lunedì - ha detto ancora l'assessore - fornirà l'occasione per fare chiarezza su queste misure. L'istruzione resta elemento centrale e continuerà a ricevere attenzioni e risorse. Ricordo che abbiamo investito circa 5 milioni di euro per la Didattica Digitale Integrata, ovvero per la dotazione di dispositivi digitali, pc, tablet e chiavette per la connessione Internet, mentre stiamo investendo circa 260 milioni di euro per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici scolastici tramite gli Enti di Decentramento Regionale". ARC/COM/gg



© RIPRODUZIONE RISERVATA