Istruzione: Rosolen, avanti con accreditamento servizi prima infanzia

Approvate dalla Giunta due modifiche regolamentari



Trieste, 7 mag - "Dopo dieci anni di transitorietà delle disposizioni regolamentari siamo intervenuti, superando anche le difficoltà dovute all'emergenza pandemica, al fine di dare attuazione all'accreditamento delle strutture educative per la prima infanzia, con l'obiettivo di offrire maggiori garanzie in termini di qualità del servizio alle famiglie e di dare più certezze agli operatori".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, a margine dell'approvazione da parte della Giunta di due modifiche tecniche al Regolamento per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi destinati alla prima infanzia.



Nell'illustrazione del provvedimento, che incide sul percorso di accreditamento e sull'indice di adeguamento delle rette, l'assessore ha sottolineato come l'obiettivo della Regione sia quello di istituire un percorso unico di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. "Un progetto - ha spiegato Rosolen - che considera l'accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia come un passaggio fondamentale per una crescita della qualità offerta in questo specifico ciclo prescolastico".



Rosolen ha poi ricordato come nel 2018 tutte le 265 strutture per i servizi alla prima infanzia in Friuli Venezia Giulia risultassero autorizzate, ma nessuna accreditata. Nel 2019, 279 strutture hanno avviato il percorso di accreditamento e, ad aprile di quest'anno, il numero delle attività è salito a 290, di cui 223 risultano già accreditate e ulteriori 16 in fase di accreditamento.



Infine, nell'anno educativo in corso si sono registrate 4.607 domande per l'abbattimento delle rette (totale fondi 19.475.441,25 euro), mentre per il 2021-22 è già stata aperta la possibilità di presentare la richiesta (termine 31 maggio 2021). ARC/GG/ep





