Istruzione: Rosolen, approvata legge che imprime innovazione e futuro

Trieste, 24 nov - "Innovazione digitale, semplificazioneamministrativa e facilità di accesso ai servizi sono i treelementi principali di questa legge sull'istruzione. Non è unanorma che nasce per arginare e contrastare gli effetti delCovdi-19, ma contiene misure preziose anche per questa emergenza,destinate a divenire propedeutiche ad accompagnare la scuola inun percorso di ammodernamento che è stato troppo a lungorimandato da una politica spesso miope, a prescindere daglischieramenti".

Questo il commento dell'assessore regionale all'Istruzione,Alessia Rosolen, a margine dell'approvazione da parte delConsiglio regionale del disegno di legge 113 che reca"Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio"intervenendo con modifiche alla LR 13/2018 (Interventi in materiadi diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa delsistema scolastico regionale) e alla LR 21/2014 (Norme in materiadi diritto allo studio universitario).

Secondo Rosolen, "l'approvazione della legge sull'istruzionecostituisce un momento significativo e importante perché facilitale famiglie nella fruizione dei servizi e agevolal'amministrazione nella loro erogazione".

"È chiaro a quasi tutti che non era questo il testo di legge peraffrontare il tema della regionalizzazione e dell'attuazione deltitolo V della Costituzione. Per quelle competenze serve unaccordo con lo Stato: non pensavo fosse necessario puntualizzarequesto aspetto, ma, dopo il dibattito in Aula, il dubbioonestamente sorge" ha stigmatizzato Rosolen, ribadendo la volontàdella Giunta regionale di proseguire nel perfezionamento dellanorma sulla regionalizzazione dell'istruzione scolastica.L'assessore ha poi puntualizzato due aspetti "primo, anche allaluce dell'emergenza, restiamo convinti che il trasferimento dialcune competenze alla Regione sia strategico. Secondo, ilprocesso era partito nel quinquennio 2013-18 con la Giuntaprecedente: questa Giunta ha scelto di scommettere con piùconvinzione e, mi si consenta, più strategia sulle competenze daportare in dote alla Regione".

"Il testo - ha detto Rosolen - è la risultante di un ampioconfronto che ha accolto, tra le altre, le istanze di alcunigruppi dell'opposizione ed è complementare ad altre norme giàapprovate nel corso di questa legislatura".

Concretamente, l'approvazione di questa norma consente di essereoperativi in tempi molto rapidi nella consegna di nuovidispositivi per la didattica digitale integrata. Attingendo darisorse della Regione, del Fondo sociale europeo e del ministero,sono stati investiti 4,3 milioni di euro per potenziare lastrumentazione digitale quali pc portatili, tablet, chiavette usba disposizione delle famiglie del Friuli Venezia Giulia.

"Sono stati effettuati monitoraggi specifici e capillari pergarantire che il diritto allo studio venisse esteso al massimogrado - ha affermato ancora Rosolen -. Soprattutto in una fasecome questa, è doveroso creare i presupposti affinché tutti sianomessi nelle condizioni di seguire le lezioni".

L'assessore ha ricordato anche la creazione del pacchetto "dotescuole", una misura di sostegno al reddito che "mette assiemetrasporti, libri in comodato e altri servizi. Mi preme porrel'accento sulla disciplina degli interventi in materia diprevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale,per la quale ringrazio il Consiglio, che ha saputo dare uncontributo di qualità. Infine, si punta a una programmazionetriennale per la scuola digitale e per lo sviluppo dell'offertaformativa: in questo, centrale sarà lo sviluppo di programmifinalizzati all'insegnamento di lingue straniere comunitarie ealla valorizzazione delle lingue minoritarie di questa regione". "La competenza in materia di istruzione resta allo Stato. LaRegione lavora per perfezionare la gestione dell'ultimo miglio,ultimo ma non per importanza. Per anni, la politica ha rinviato iproblemi legati alla scuola inseguendo altre priorità. Il Covid èservito, forse, ad aprire gli occhi rispetto all'urgenza dimettere mano al settore. La scuola non ha colori; almeno suquesto, contiamo di ricevere riscontri responsabili e maturi daparte di tutti" ha concluso Rosolen.ARC/SSA/com/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA